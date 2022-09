Sine Piauí oferece 31 vagas de emprego em Teresina; confira lista

O Sistema Nacional de Emprego do Piauí (Sine) está disponibilizando 31 vagas de emprego em diversas áreas. A oferta foi publicada na última sexta-feira (09). Dentre as oportunidades, estão sete vagas para pessoas com deficiência.



Segundo o Sine, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: 01 ajudante de ferreiro, 01 balconista, 01 chapeiro, 01 eletricista, 05 eletricistas de instalações de prédios, 01 eletrotécnico, 01 empregado doméstico arrumador, 02 instrutores de cursos livres, 02 marceneiros, 01 mecânico de manutenção de tratores, 02 mecânicos eletricista de veículos automotores, 01 mecânico reparador de máquinas, 01 supervisor de logística, 01 técnico de refrigeração (instalação), 01 vendedor interno, 01 vendedor pracista e 01 vistoriador de risco de auto.

Já as vagas exclusivas para pessoas com deficiências são: 01 ajudante de carga e descarga de mercadoria, 01 caixa de loja, 01 monitor de alunos, 01 recepcionista atendente, 01 recepcionista atendente e 02 técnico de manutenção elétrica.

