Sisu 2022: UESPI vai ofertar 1.965 vagas para cursos presenciais

A governadora Regina Sousa visitou, nesta terça-feira (21), o Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis e Telecomunicações do Piauí (Nufperpi) e lançou o edital do Sisu 2022. O núcleo fica no Centro de Formação Antonino Freire. Também participaram da visita o reitor da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), professor Evandro Alberto, e o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera. O Sisu irá ofertar 1.965 vagas para os cursos presenciais, distribuídas em 56 cursos dos 12 campi da Uespi.



Segundo o reitor da Uespi, os alunos precisam ficar atentos para não perderem seus prazos de inscrição e fazer suas opções. “É esse apelo que fazemos aos nossos estudantes, para não perder o momento de fazer a opção e colocar a Uespi como sua escolha”, lembrou Evandro Alberto. O professor informou ainda que 50% das vagas estão direcionadas para ações afirmativas.



Reitor da UESPI. Fotos: Reprodução/Ascom

De acordo com o secretário da Educação, Ellen Gera, a Seduc vai fazer toda a mobilização dos estudantes que estão no perfil do edital para que seja ampliada a inclusão universitária no Piauí. “Nós já somos destaque nessa inclusão e já temos a presença do ensino superior em todos os municípios e a cada medição que nós fazemos o Piauí tem sempre se destacado na taxa liquida de inclusão universitária”, disse o gestor.



“Fiquei feliz em lançar o Sisu, é sempre bom saber que estamos dando oportunidade para as pessoas melhorarem seus conhecimentos por meio do ensino superior. Dificuldades sempre teremos, mas estamos resolvendo sempre dentro das nossas possibilidades”, disse a governadora Regina Sousa.





Governadora do Piauí, Regina Sousa

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ccom