SISU 2022: universidades do Piauí oferecem 8.434 vagas; inscrições começam amanhã

Começam amanhã (15) em todo o Brasil as inscrições do SISU 2022.1 para os estudantes que prestaram o Enem no ano passado. Aqui no Piauí, as instituições públicas de ensino superior estão ofertando mais de 8 mil vagas em cursos de graduação na modalidade presencial.



São 2.265 vagas para 58 cursos no IFPI (Instituto Federal do Piauí); 2.299 vagas em 66 cursos na UFPI (Universidade Federal do Piauí); 2.515 vagas para 71 cursos na Uespi (Universidade Estadual do Piauí); 596 vagas em 12 cursos na UFDPAR e 170 vagas na UNIVASF, no Campus de São Raimundo Nonato. Ao todo, o Piauí está ofertando 8.434 vagas nas universidades públicas para inscrição pelo SISU.

De acordo com o cronograma estabelecido pelo MEC (Ministério da Educação), as inscrições para o SISU 2022.1 começam amanhã (15) e seguem até a próxima sexta-feira (18). A lista dos classificados na chamada regular será divulgada no dia 22 de fevereiro e as matrículas online ocorrem entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março. Aqueles que não forem selecionados na chamada regular poderão participar da lista de espera do SISU 2022.1 de 22 de fevereiro a 8 de março.



As inscrições no SISU podem ser feitas na página sisu.mec.gov.br. Nesta página, o candidato pode escolher até duas opções de curso e acompanhar sua inscrição durante todo o processo. É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição de ensino ou pelo nome do curso. É importante lembrar que o acesso ao sistema do SISU é feito com o login único do Governo Federal mediante uma conta gov.br. O candidato que ainda não tiver o acesso pode criar a conta aqui.

É importante lembrar que o aluno classificado na chamada regular do Sisu deverá primeiro fazer a matrícula institucional na universidade de interesse. Ela corresponde à entrega da documentação pessoal à instituição de ensino para demonstrar o interesse na vaga. UFPI, Uespi, UFDPAR, Ifpi e UNIVASF pedem que o candidato apresente uma fotografia 3x4, RG e CPF, o certificado de conclusão do Ensino Médio, o histórico escolar do Ensino Médio.

Para os candidatos às vagas de ações afirmativas (cotas), é preciso ficar atento à documentação específica de cada grupo como laudos médicos em caso da pessoa com deficiência; comprovantes de renda familiar em caso de candidatos da escola pública e os termos de auto declaração em caso dos candidatos à cota racial.

Cada instituição de ensino consta com um sistema próprio de matrícula curricular, na qual o candidato se matriculará nos componentes curriculares do curso. Vale frisar que o candidato classificado que efetivou a matrícula institucional e não fizer a matrícula curricular será considerado desistente, sendo feita uma nova convocação segundo a lista de espera do SISU.

As aulas do período 2022.1 nas universidades estão previstas para começarem em junho deste ano.

Confira o cronograma abaixo:

15 a 18/02 – inscrições no SISU 2022.1

22/02 – divulgação da lista de classificados

22/08 – lista de espera para os não classificados na chamada regular

23/02 a 08/03 – matrículas nas instituições de ensino

