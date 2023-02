Sobrinho de Fábio Novo morre após acidente grave em Bom Jesus

Ramón Núnez Novo Neto, de 27 anos, morreu na madrugada deste sábado (04) após se envolver em um grave acidente de trânsito em Bom Jesus, ocorrido no final da tarde dessa sexta-feira (03). Ele era vereador licenciado do (PT), secretário de cultura do município e sobrinho do deputado estadual Fábio Novo.



Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nela é possível ver o momento em que o jovem, que andava em uma motocicleta, colide contra uma caminhonete que fazia uma conversão à esquerda. Com o impacto da colisão, Ramón ficou preso em baixo do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas ele não resistiu aos ferimentos.

O deputado Fábio Novo (PT) postou na manhã deste sábado (04) um vídeo do sobrinho tocando violão lamentando a morte do jovem. A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) emitiu uma nota de pesar sobre o caso.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda precoce. Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no