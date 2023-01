Superintendente da PRF no Piauí é exonerado após ser o único mantido no cargo em todo país

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Piauí, Paulo Fernando Nunes Moreno foi exonerado do cargo. Até então, ele era o único a permanecer na chefia de uma superintendência estadual após as mudanças realizadas pelo novo Governo Federal. A decisão foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União (DOU), e foi autorizada pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Desde o dia 18 de janeiro que o governo federal nomeia novos comandos para as superintendências da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas unidades da federação. Na PRF, apenas Paulo Fernando havia permanecido. Provisoriamente, quem assume o comando da regional é o superintendente interino Jairo Lima de Oliveira.

Porém, não há informações ainda sobre quem deve ser nomeado de forma definitiva para a superintendência da PRF no Piauí. A reportagem do Portal O Dia tentou buscar mais detalhes sobre a saída de Paulo Moreno, mas não foram repassados mais detalhes sobre o assunto.

