Suspeito de assalto é morto a tiros no bairro Cidade Nova

Um homem não identificado foi morto com pelo menos cinco disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (27), no bairro Cidade Nova, zona Sul de Teresina. Esse é o segundo homicídio ocorrido no bairro em menos de uma semana. Na madrugada do dia 22 de julho, um integrante da facção criminosa PCC, identificado como Rafael Castelo Branco da Silva, foi morto com disparos de arma de fogo dentro de casa.

Foto: Jailson Soares/O Dia Segundo informações preliminares, a vítima e mais um comparsa teriam roubado uma mulher e acabaram sendo perseguidos por um popular que presenciou o assalto. Um dos suspeitos foi morto nas proximidades de um terreno baldio, enquanto o comparsa conseguiu fugir. Até o momento não há informações sobre a identidade da pessoa que teria efetuado os disparos. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo. As investigações sobre o caso ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



