Taxa de analfabetismo é três vezes maior entre pessoas com deficiência no Piauí

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de analfabetismo no Piauí é três vezes entre pessoas com deficiência. O estudo “Pessoas com deficiência e desigualdades sociais no Brasil (2019)” revelou que a taxa de analfabetismo entre pessoas com 10 anos ou mais de idade do Piauí é de 11,8%. Quando considerada apenas a população com deficiência do Estado, o índice atinge a marca de 39,7%.



(Foto: Agência Brasil)

Possuem até o Ensino Fundamental incompleto 43% da população sem deficiência e 77,3% das pessoas com deficiência; do Fundamental completo ao Médio incompleto, são 13,2% da população sem deficiência e apenas 6,9% das pessoas com deficiência; do Médio completo até o Superior incompleto, há 30,1% da população sem deficiência e 11,5% das pessoas com deficiência; e com superior completo, há 13,7% da população sem deficiência e apenas 4,3% das pessoas com deficiência.



Cerca de 9,7% dos habitantes do Piauí possuem algum tipo de deficiência, o que representa 302 mil pessoas, de acordo com o levantamento. A taxa de pessoas com deficiência cresce quanto mais avançada a faixa etária: enquanto apenas 1,9% das crianças entre 2 e 9 anos de idade estão nessa condição, o índice chega a 50,9% entre as pessoas com 60 anos ou mais de idade.



O levantamento foi realizado por meio da compilação de informações de pesquisas do IBGE que trazem dados sobre a população com deficiência. O estudo apresenta as características gerais do grupo populacional, aspectos relacionados ao trabalho, renda, moradia, educação, saúde, participação e gestão. Ainda conforme a pesquisa, pessoas com deficiência têm índices de escolaridade inferiores às médias da população sem deficiência do Estado.

Apenas 11 municípios do Piauí possuem capacidade de atendimento em Libras

Dentre os 224 municípios do Piauí, apenas 11 possuem pessoal capacitado para atendimento em Libras na sede do governo municipal. O número representa uma taxa de apenas 4,9% dos municípios piauienses, o que é inferior à média brasileira. No país, 449 dos 5.570 municípios informaram possuir pessoal capacitado para atendimento em Libras na sede do governo municipal, o que equivale à proporção de 8%.



Menor ainda é a quantidade de municípios que possuem tradução em Libras para o conteúdo e serviços disponibilizados pela prefeitura na internet. No Piauí, apenas uma cidade informou ter a tradução (0,44%); no Brasil, foram 385 municípios (6,9%).



(Foto: Arquivo ODIA)

No entanto, quando se trata da adaptação de espaços públicos para facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, a maioria dos municípios possui. No Piauí, 186 dos 224 municípios possuem adaptação (83%); no Brasil, 4.518 das 5.570 cidades possuem espaços públicos adaptados, o que indica uma proporção bem próxima a do Piauí (81,1%).

