Tempo ficará nublado em Teresina nos próximos dias; previsão é de mais chuva

O tempo nublado com o qual Teresina amanheceu nesta segunda-feira (19) deve permanece nos próximos dias segundo a previsão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Semar. Hoje deve chover de forma isolada no Centro-Sul do Piauí e parte do Sudoeste, onde os acumulados serão mais expressivos.



Já na capital, o dia deve permanecer parcialmente nublado e deve haver chuva isolada à tarde ou à noite. Nas regiões Centro-Norte e Sudeste do Piauí deve haver chuvas isoladas. No Sudoeste do Estado, o tempo fica parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. No litoral, também há possibilidade de chuva com temperaturas variando em torno de 35 graus com ventos fracos e moderados.



Foto: Arquivo O Dia

Para a terça-feira (20), Teresina deve ficar com o céu nublado e parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 23 graus e 35 graus com ocorrência de ventos fracos. Já no litoral, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva e temperaturas entre 24 e 34 graus. As regiões Norte e Centro-Norte do Estado terão céu com nuvens, chuvas isoladas e pancadas de chuva; já as regiões Sudeste e Sudoeste terão trovoadas isoladas.

Já para a quarta-feira (21), o Estado permanece com tempo nublado e risco de chuvas e trovoadas, sendo os maiores acumulados no Sudoeste. A temperatura máxima ficará em torno dos 36 graus e a mínima em torno dos 21 graus. Haverá incidência de ventos fracos e moderados. Em Teresina, o céu nublado deverá trazer pancadas de chuva isolada com temperaturas entre 24 graus e 35 graus. Já no litoral pode chover a qualquer hora do dia.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no