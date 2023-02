Teresina terá chuva intensa na tarde e na noite desta segunda de Carnaval, aponta Inmet

Os blocos de Carnaval que saírem às ruas nesta segunda-feira (20) em Teresina deverão fazê-lo sob forte chuva. É isso o que aponta a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu alerta de perigo para chuvas intensas nas próximas horas na capital e em mais 137 cidades no Centro-Norte, Norte e Sudeste piauienses.



A validade do aviso de mau tempo começou a valer às 10h da manhã de hoje e segue até a manhã da terça-feira (21). O alerta aponta ocorrência de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 Km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





O Inmet orienta para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendado desligar aparelhos elétricos das tomadas e em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados pelos números 199 e 193, respectivamente.

Confira abaixo as cidades piauienses em alerta para chuvas intensas na tarde e noite desta segunda-feira (20):

Agricolândia

Água Branca

Alto Longá

Altos

Alvorada do Gurguéia

Amarante

Angical do Piauí

Antônio Almeida

Aroazes

Arraial

Assunção do Piauí

Baixa Grande do Ribeiro

Barra D'Alcântara

Barras

Barreiras do Piauí

Barro Duro

Batalha

Beneditinos

Bertolínia

Boa Hora

Bom Jesus

Bom Princípio do Piauí

Boqueirão do Piauí

Brasileira

Buriti dos Lopes

Buriti dos Montes

Cabeceiras do Piauí

Cajazeiras do Piauí

Cajueiro da Praia

Campo Largo do Piauí

Campo Maior

Canavieira

Capitão de Campos

Caraúbas do Piauí

Castelo do Piauí

Caxingó

Cocal

Cocal de Telha

Cocal dos Alves

Coivaras

Colônia do Gurguéia

Colônia do Piauí

Currais

Curralinhos

Demerval Lobão

Dom Expedito Lopes

Domingos Mourão

Elesbão Veloso

Eliseu Martins

Esperantina

Flores do Piauí

Floriano

Francinópolis

Francisco Ayres

Gilbués

Guadalupe

Hugo Napoleão

Ilha Grande

Inhuma

Ipiranga do Piauí

Itaueira

Jardim do Mulato

Jatobá do Piauí

Jerumenha

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Juazeiro do Piauí

Lagoa Alegre

Lagoa de São Francisco

Lagoa do Piauí

Lagoa do Sítio

Lagoinha do Piauí

Landri Sales

Luís Correia

Luzilândia

Madeiro

Manoel Emídio

Marcos Parente

Matias Olímpio

Miguel Alves

Miguel Leão

Milton Brandão

Monsenhor Gil

Monte Alegre do Piauí

Morro do Chapéu do Piauí

Murici dos Portelas

Nazaré do Piauí

Nazária

Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora dos Remédios

Novo Oriente do Piauí

Novo Santo Antônio

Oeiras

Olho D'Água do Piauí

Palmeira do Piauí

Palmeirais

Parnaíba

Passagem Franca do Piauí

Pau D'Arco do Piauí

Pavussu

Pedro II

Pimenteiras

Piracuruca

Piripiri

Porto

Porto Alegre do Piauí

Prata do Piauí

Regeneração

Ribeiro Gonçalves

Rio Grande do Piauí

Santa Cruz dos Milagres

Santa Filomena

Santana do Piauí

Santa Rosa do Piauí

Santo Antônio dos Milagres

São Félix do Piauí

São Francisco do Piauí

São Gonçalo do Piauí

São João da Canabrava

São João da Fronteira

São João da Serra

São João da Varjota

São João do Arraial

São José do Divino

São José do Peixe

São José do Piauí

São Miguel da Baixa Grande

São Miguel do Tapuio

São Pedro do Piauí

Sebastião Leal

Sigefredo Pacheco

Tanque do Piauí

Teresina

União

Uruçuí

Valença do Piauí

1.Várzea Grande

