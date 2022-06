Testemunhas de Jeová realizam congresso online; plataforma de acesso já está disponível

Como sentir paz e tranquilidade apesar dos desafios provocados pelo aumento do custo de vida, da violência, dos desastres naturais, do ódio e das guerras? O Congresso Mundial das Testemunhas de Jeová de 2022, terá como tema “Busque a Paz!”, visa dar essa resposta.

Devido ao prolongamento da pandemia, o evento ocorrerá apenas em formato virtual para o público em mais de 500 idiomas, e já está disponível desde o dia 27 de junho. Todos são convidados para assistir a ele no conforto de suas casas ou em outro local de preferência.

O programa será apresentado em seis partes – do final de junho até meados de agosto. Foram gravados 48 discursos e 66 vídeos. Pessoas cegas ou com deficiência visual contarão com o recurso da áudio descrição. “Simultaneamente, cerca de 20 milhões de pessoas no mundo todo são esperadas nesse congresso”, afirmou ao O DIA Leandro Estevam, porta-voz das Testemunhas de Jeová no Piauí.

O conteúdo poderá ser visualizado ou baixado gratuitamente no site JW.ORG. Não há necessidade de cadastro, nem é preciso fazer login.

Programação

Nas duas primeiras sessões, as palestras vão abordar como o amor pode ajudar as pessoas a terem paz interior e paz com os outros. Os relacionamentos familiares serão abordados na série de discursos: “Como ter paz na família”. Ainda no mês de julho, mais duas sessões do programa vão destacar algumas das características que destroem a paz – como o orgulho, a inveja e a desonestidade.

Um vídeo com histórias reais mostrará como é possível ter paz mesmo tendo que lidar com doenças graves, dificuldades econômicas, desastres naturais ou outros problemas. Confira a programação completa no site JW.ORG.

