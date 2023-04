TJPI define lista tríplice para cargo de desembargador; veja nomes

Em sessão administrativa ordinária realizada nesta segunda-feira (3), o Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) escolheu os nomes que compõem a Lista Tríplice para escolha de desembargador na vaga destinada ao Quinto da Advocacia, oriunda da aposentadoria do desembargador Francisco Antônio Paes Landim.

(Foto: Divulgação/TJPI)

Os três primeiros colocados foram os advogados Agrimar Rodrigues (18 votos), Álvaro Mota (14) e Aurélio Lobão (13). A lista será encaminhada ao governador Rafael Fonteles para nomeação do novo integrante da Corte.

(Foto: Divulgação/TJPI)

Compuseram, ainda, a Lista Sêxtupla enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí ao TJ-PI, na última sexta-feira (31), os seguintes advogados: Einstein Sepúlveda, Fábio Viana e Wildson Oliveira.

Durante a sessão, o presidente do TJ-PI, desembargador Hilo de Almeida, que ocupa vaga destinada ao Ministério Público, via Quinto Constitucional, reforçou a importância deste instituto para o pluralismo e a oxigenação do Poder Judiciário, além de reafirmar a confiança na qualificação técnica e no caráter ético de cada um dos candidatos.



Quinto Constitucional

Quinto constitucional é um mecanismo previsto na Constituição Federal, que confere 20% dos assentos existentes nos tribunais a representantes da Advocacia e do Ministério Público. No caso do TJ-PI, um total de quatro vagas de desembargador são destinadas à OAB-PI (duas) e ao Ministério Público Estadual (duas).



Com informações do TJPI

