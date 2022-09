TJPI divulga concorrência por cargo do concurso realizado no fim de semana; veja

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) divulgou neste domingo (11) a concorrência por cargo do concurso público do órgão cujas provas foram realizadas neste final de semana em Teresina. A maior concorrência é para o cargo de analista administrativo, cuja ampla concorrência é de 2.028,26 candidatos por vaga. Na reserva para candidatos negros/pardos, a concorrência para o cargo de analista administrativo é de 254,67 candidatos por vaga.



Em segundo lugar na tabela de concorrência aparece o cargo de oficial de justiça e avaliador, com 1.066 candidatos por vaga na ampla concorrência e 175,57 candidatos por vaga na reserva para negros/pardos. Outros cargos que registraram alta concorrência no concurso do TJPI foram os de enfermeiro (1.065 candidatos por vaga), assistente social (908 candidatos por vaga), fisioterapeuta (906 candidatos por vaga) e analista judicial (833 candidatos por vaga).



Foto: Reprodução/TJPI-Idecan

A menor concorrência foi para o cargo de estatístico, com 47 candidatos por vaga. O Tribunal de Justiça lembra, no entanto, que os cargos de estatístico, arquiteto, auditor, médico psiquiatra e nutricionista não possuem vagas imediatas, mas para efeito de cálculo da concorrência foram considerados como tendo uma única vaga.

O concurso do Tribunal de Justiça do Piauí teve seu edital lançado em maio deste ano para preenchimento de 80 vagas para os cargos de analista nas áreas administrativas, judiciária e apoio especializado com salário inicial de R$ 7.328,01. A banca organizadora do certame é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultura e Assistência Nacional (Idecan).

