TJPI pede que candidatos não levem arma de fogo para as provas do concurso

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) publicou nesta quinta-feira (08) o edital com retificações referentes ao concurso público que está em andamento no órgão e cujas provas serão realizadas neste final de semana, dias 10 e 11 de setembro.



Em uma das retificações, o Tribunal recomenda que os candidatos não levem arma de fogo no dia da realização das provas. Trata-se apenas de um pedido e não uma exigência. Caso o candidato leve arma de fogo no dia da prova, ele será encaminhado à Coordenação da Unidade onde sua arma será lacrada em envelope opaco e ele terá que assinar termo assumindo responsabilidade pela situação.

Diz o edital: “O candidato deverá permanecer com a arma lacrada durante todo o período da prova, juntamente com os demais equipamentos proibidos do candidato que forem recolhidos”.



Em outra retificação, o edital do TJ destaca que o candidato só poderá se retirar do local de realização das provas depois de três horas do horário de início da aplicação. Somente após quatro horas do início da prova, o candidato poderá sair da sala levando o rascunho de suas anotações.

No item que trata sobre as eliminações, o edital de retificação diz que terá suas provas anuladas e que será eliminado do concurso o candidato de durante a realização da prova: for flagrado dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas, faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridade presentes e/ou candidatos, descumprir as instruções contidas no caderno de prova e na folha de respostas, perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos, for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente, se recusar a ser submetido ao detector de metal.

O concurso

O concurso público do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) acontece neste final de semana (sábado, 10 e domingo, 11) e visa o provimento de vagas para os cargos de analista administrativo, analista judiciário e contador.

