TJPI realiza Fórum sobre Violência Doméstica nos dia 03 e 04 de novembro

O Tribunal de Justiça do Piauí realiza, nos dias 03 e 04 de novembro, o III Fórum Piauiense de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar (FOPIVID), no auditório do 3° andar do antigo Palácio da Justiça.

Realizado através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e do Fórum Piauiense de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, o Fórum terá, neste ano, a temática Proteção ao Gênero Feminino em Situação de Violência.

O primeiro dia de evento (03), que terá início às 13h30, após a solenidade de abertura, será ministrada uma palestra Magna com a juíza de Direito do TJPE e Presidenta do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar (FONAVID), Ana Cristina de Freitas Mota.

A cerimônia contará também com um painel sobre o Formulário Esperança Garcia e o Formulário Rogéria, assim como uma homenagem às instituições e personalidades parceiras da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPI.

O segundo dia do evento será aberto com um painel sobre os projetos voltados à segurança da mulher, com início às 14h, seguido por palestra sobre Crime de violência e psicológica e stalking, apresentação teatral, assembleia, grupos de trabalho e encerramento às 18h30, com um coquetel servido aos participantes

