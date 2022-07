Trabalhadores são encontrados em situação de trabalho escravo no Sul do Piauí

Um total de 10 trabalhadores que atuam na catação de raízes em fazendas foram encontrados em situação análoga à escravidão nos municípios de Currais e Palmeira, no Sul do Piauí, durante uma ação Grupo Móvel Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, que envolve o Ministério Público do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho.

“Tivemos um bom período de chuvas, propício para o plantio. Os produtores querem aproveitar essas terras e para isso precisam prepara-las. Fizemos algumas fiscalizações pelo interior e, nelas fizemos esses resgates”, explicou o procurador-chefe do MPT-PI, Edno Moura, que relevou que entre as vítimas estava um adolescente de 17 anos.

As autoridades flagraram os trabalhadores em condições de trabalho escravo, sem alojamento adequado e fazendo refeições com uso de pedras, segundo o Ministério Público do Trabalho, que classificou a situação como degradante. Edno Moura comentou ainda que foi constatado ainda que os trabalhadores estavam sem registro profissional.

“Os alojamentos não tinham as condições mínimas. Eles estavam em barracas de lonas improvisadas no meio do mato, dormiam em redes armadas entre árvores e faziam suas refeições sentados em pedras. Os alimentos eram armazenados sem as mínimas condições de conservação. As refeições também eram preparadas em fogões improvisados nas pedras”, afirmou Edno Moura.

Piauí lidera ranking de resgatados

De acordo com o MPT-PI, o estado lidera o ranking nacional com a maior média de resgates no período de 2016 a 2020. A cada 100 mil habitantes, entre oito e nove pessoas foram resgatadas no Piauí. Entre os anos de 2016 e 2020, foram 284 trabalhadores resgatados nessa situação degradante, sendo uma média de 57 resgatados por ano. Os municípios com mais destaque foram Santa Cruz do Piauí (29), Esperantina (26) e São João da Serra (25).

