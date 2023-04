Treinamento ativacional “A Metamorfose” acontece de 19 a 21 de maio em Teresina

Os piauienses terão a oportunidade de participar de uma intensa imersão de inteligência emocional e autodesenvolvimento durante o maior treinamento ativacional do Piauí, “A Metamorfose”. O evento acontece nos dias 19, 20 e 21 de maio, no Gran Hotel Arrey, em Teresina, e terá como mentora a consultora empresarial Carine Paiva.



A Metamorfose é uma imersão profunda de inteligência emocional e autodesenvolvimento. Estruturada a partir de uma metodologia única, tem o potencial de proporcionar uma verdadeira e duradoura transformação em diversos pilares que compõem o ser humano.



Mentora a consultora empresarial Carine Paiva (Foto: Divulgação)



Serão três dias de treinamento para reprogramar crenças limitantes, resolver traumas do passado, aprender a gerenciar emoções e crises, fortalecer a autoconfiança, potencializar relacionamentos melhores e duradouros, conquistar liberdade financeira, impulsionar carreiras e desenvolver um novo estilo de vida próspero e abundante.



O evento, que está em sua 9ª edição, já impactou e transformou milhares de pessoas e é uma idealização do Instituto Go X Edu. Os ingressos na modalidade Standard e Premium já estão disponíveis no site https://ametamorfose.net/ e no setor comercial através do WhatsApp (86) 9 9996-8759.



O treinamento tem como mentora a consultora empresarial Carine Paiva, master coach, especialista em desenvolvimento humano, empresária, gestora e CEO da Go X Soluções, Go X Edu e Clube Mulher Extraordinária e criadora do maior treinamento ativacional do Piauí “ A metamorfose”.







(Foto: Divulgação)

