Três barragens do Piauí operam com baixo volume de água, diz boletim da Semar

O último boletim hidrometeorológico divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semar) revelou que dos 11 reservatórios monitorados pelo órgão, três estão com o nível de água abaixo do considerado ideal. São elas: as barragens de Piaus, na cidade de São Julião (com índice de 30,3%); a barragem Petrônio Portela, em São Raimundo Nonato (com índice de 15,0%) e a de Cajazeiras, em Pio IX (com o índice mais crítico, apenas 2,7%).

Barragem de Cajazeiras, em Pio IX. (Foto: Reprodução / CNM)

O boletim é do último dia 26 de setembro. De acordo com a meteorologista Sônia Feitosa, o caso de Cajazeiras se deve a um problema de ordem técnica, sem uma motivação estritamente ligada ao clima deste período do ano. “Estamos até numa condição satisfatória, a não ser dois reservatórios: Piaus e Petrônio Portela estão com um nível muito baixo porque elas demandam muita água, tem adutoras”, explicou Sônia.

Porém, segundo a especialista, a situação ainda é tranquila quanto aos números em geral. “Entretanto, não há muita preocupação porque vai começar o período chuvoso naquela região (das barragens com baixo volume), agora em outubro. A previsão é que nesses meses de outubro, novembro e dezembro as chuvas serão acima da média. Na região norte, as barragens estão com bons níveis ainda em decorrência das últimas chuvas. Então não há com o que se preocupar”, tranquilizou.

