Três municípios do Piauí estão entre os 100 maiores produtores de soja do Brasil

Três municípios piauienses estão entre os 100 maiores produtores de soja do Brasil. É isso o que aponta a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE, que foi divulgada nesta quinta-feira (15). O município do Piauí mais bem colocado na produção de soja no país foi o de Baixa Grande do Ribeiro, que ocupou a 25ª colocação no ranking nacional com uma produção total de 726.583 toneladas de grãos.



Uruçuí é o segundo município piauiense a figurar entre os que possuem a maior produção de soja no Brasil segundo o IBGE. A cidade contabilizou 488.947 toneladas de grãos produzidos em 2021, aparecendo na 48º colocação nacional. Quem também aparece no ranking é o município de Ribeiro Gonçalves, que figura no 88º lugar com uma produção total de 308.916 toneladas.

Em valores financeiros, a produção de soja em Baixa Grande do Ribeiro no ano passado atingiu R$ 1,89 bilhão; a de Uruçuí contabilizou R$ 1,29 bilhão e a de Ribeiro Gonçalves contabilizou R$ 803 milhões.



Considerando toda a produção total do Piauí no plantio de soja em 2021, o Estado atingiu 2.713.988 toneladas. Só o município de Baixa Grande do Ribeiro respondeu por 26,77% desse total. Já Uruçuí teve participação de 18% no total produzido de soja no Estado no ano passado e Ribeiro Gonçalves ficou com participação de 11,38%; O IBGE aponta estas três cidades somadas representam 56%,15% de toda a produção de soja do Piauí.

No decorrer do ano, as produções de soja nestas cidades também tiveram um aumento. De acordo com o IBGE, em Baixa Grande do Ribeiro, essa produção cresceu 1.825%, passando de 37.748 toneladas de grãos no ano 2000 para 726.583 toneladas em 2021.

A área plantada de soja no Piauí também aumentou de 15.748 hectares em 2000 para 210.334 hectares em 2021. O crescimento foi de 1.263%.

Baixa Grande do Ribeiro é também o maior produtor de grãos do Piauí

Além de figurar entre os maiores produtores de soja do Brasil, o município de Baixa Grande do Ribeiro, no Sul do Piauí, é também o maior produtor de grãos do Piauí. O dado consta na Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE. De acordo com o levantamento, Baixa Grande se destacou na produção de grãos com 1.162.112 toneladas produzidas. Esse valor corresponde a 23% do total de grãos produzidos no Estado em 2021.

Além da soja, o milho aparece como sendo o produto de maior destaque na produção agrícola de Baixa Grande do Ribeiro. Com 420.020 toneladas produzidas em 2021, o município se consolida como o segundo maior produtor de milho do Estado, ficando atrás apenas de Uruçuí.

Juntos, a soja e o milho respondem por 98,66% do total de produção agrícola de Baixa Grande do Ribeiro. O segundo maior produtor de grãos no Piauí é Uruçuí, que em 2021 somou produção de 1.084.466 toneladas. O somatório da produção de grãos das duas cidades representa 44,41% do total de grãos produzidos no Piauí.

Com informações do IBGE