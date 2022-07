Concurso: TRT-PI divulga edital com 43 vagas para cargos de níveis médio e superior

O edital do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT PI) foi publicado, nesta terça-feira (12), no Diário Oficial da União. Para o concurso, serão 43 vagas imediatas, com formação de cadastro reserva, para os níveis médio e superior. Segundo o edital, os candidatos aprovados terão a remuneração inicial de R$7.591,37, para as vagas de nível Médio, e R$12.455,30, para as vagas de nível Superior.



As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 13 de julho até às 14h do dia 05 de agosto deste ano, por meio do site da banca Fundação Carlos Chagas (FCC).



O valor da taxa de inscrição é de acordo com o cargo pretendido, sendo R$75 para Técnico Judiciário e R$95 para Analista Judiciário. O Edital TRT PI pode ser conferido no site da banca.



As provas serão realizadas no dia 18 de setembro, nos turnos manhã e tarde, na cidade de Teresina, capital do Piauí.



As vagas se dividem da seguinte maneira:



Nível superior

- Analista Judiciário (área administrativa) - Cadastro Reserva

- Analista Judiciário (especialidade Biblioteconomia) - CR

- Analista Judiciário (especialidade Contabilidade) - 1 + CR

- Analista Judiciário (especialidade Engenharia) - CR

- Analista Judiciário (especialidade Medicina - clínico geral) 2 + CR

- Analista Judiciário (especialidade Odontologia) - CR

- Analista Judiciário (especialidade Tecnologia da Informação) 2 + CR

- Analista Judiciário (especialidade Oficial de Justiça Avaliador) - 2 + CR

- Analista Judiciário (especialidade Área Judiciária) - 10 + CR

Nível médio/técnico

- Técnico Judiciário (Área administrativa) - 20 + CR

- Técnico Judiciário (especialidade Tecnologia da Informação) - 6 +CR

Benefícios:

- Auxílio-transporte: R$316,43

- Assistência pré-escolar: R$719,62

- Auxílio-alimentação: R$910,08

- Assistência médica (Titulares): R$215

- Assistência médica (Dependentes): R$215

