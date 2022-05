Turistando Piauí: projeto divulga atrativos turísticos do Piauí e tem repercussão positiva

Guia turístico em São Raimundo Nonato, Eduardo Coelho conta que após a passagem da equipe do Turistando Piauí pela região, a visitação ao Parque Nacional Serra da Capivara aumentou de forma expressiva. “Parabenizo toda a equipe do Turistando Piauí que esteve na região no ano passado e que fez um grande sucesso, tivemos grande repercussão com as postagens dos influenciadores e esse ano esperamos que tenha novamente”, afirma.

Em virtude da repercussão positiva do projeto, o Turistando Piauí dará início à sua segunda temporada, contemplando novos destinos com o intuito de divulgar os atrativos turísticos do Piauí de Norte a Sul. Contando com a participação de influenciadores digitais locais e nacionais, desde o ano passado, o projeto vem contribuindo para alavancar o turismo no Piauí, atraindo novos visitantes, assim como estimulando os piauienses a descobrirem as belezas do Estado.

“As mídias sociais se transformaram em estratégias de marketing para a promoção de destinos turísticos. Com ampla visibilidade entre os mais diferentes públicos, os influenciadores digitais mostram ao mundo o que temos de melhor a oferecer para quem nos visita. Esperamos não só mostrar um Piauí que muita gente não conhece, como também contribuir para minimizar os impactos negativos na economia do turismo trazidas com a pandemia”, reforça Marcelo Costa, secretário estadual de Turismo.

Márcia Calisto, guia de turismo na região do Cânions do Viana, localizado na cidade de Bom Jesus, ressalta os impactos positivos trazidos com o projeto. “Fomos contemplados com esse projeto que foi só alegria depois que ele passou, e hoje eu recebo visitantes do mundo inteiro. Muito obrigada a toda a equipe por colocar a minha região no roteiro de vocês”, festeja.

Gustavo Castro, diretor da Patamares, agência realizadora do projeto, relata que as inúmeras belezas do Piauí serão contempladas em quatro roteiros: natureza, aventura, litoral e religioso. Com a participação de influenciadores digitais locais e nacionais, serão mostrados pelas redes sociais os mais diferentes atrativos turísticos do Piauí, incentivando os turistas a conhecerem o Estado.

“Além dos tradicionais atrativos turísticos, como as praias, continuaremos incluindo no projeto destinos novos que estão despontando para ajudar no crescimento do turismo sustentável, por exemplo. Através dos influenciadores digitais, estamos conseguindo uma ampla divulgação, inclusive entre aquelas pessoas do Piauí que muitas vezes não conhecem o próprio estado”, argumenta Gustavo Castro.

O projeto Turistando Piauí é patrocinado pelo Governo do Piauí, através da Secretaria Estadual de Turismo.

