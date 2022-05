UAB no Piauí ofertará quase 3 mil vagas de graduação e pós-graduação

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) vai oferecer 131.102 vagas em cursos de graduação e especialização, voltadas, principalmente, para a formação de professores da Educação Básica. A habilitação das ofertas foi feita por meio da chamada para articulação de cursos superiores na modalidade EaD, Edital nº 09/2022.



As propostas selecionadas foram apresentadas por universidades e institutos da rede pública dos 26 estados e do Distrito Federal. São 369 cursos de licenciatura, como Pedagogia, Letras, Matemática e Educação Física, além de 220 especializações, entre as quais Gestão Escolar, Informática, Métodos e Técnicas de Ensino e Saúde na Educação. No Piauí serão ofertadas 2755 vagas em 50 polos da UAB espalhados de norte a sul do estado.

No Piauí, diversas instituições trabalham em parceria como mantenedoras como a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e prefeituras, e instituições ofertantes como a Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e Instituto Federal do Piauí (IFPI).

(Foto: Reprodução)

Maria de Lourdes da Costa e Silva, superintendente de Ensino Superior da Seduc, revela que nessa nova oferta que deve ter inscrições abertas ainda este ano se destacam cursos como Especializações em Educação Especial e Inclusiva, em Docente de Educação Profissional, em Prática Integrativas e Complementares em Saúde e Especialização em Empreendedorismo e Inovação.

“Também serão ofertados cursos que visam atender à política nacional de formação de agentes públicos pertencentes aos quadros da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, visando a melhoria do serviço público”, observa.

O objetivo é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores, com ofertas de vagas prioritariamente voltadas ao preparo de profissionais para trabalhar com a educação básica. Atualmente, são 121 mil alunos matriculados em 967 polos instalados em 850 municípios brasileiros.

