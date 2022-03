UESPI: aulas presenciais retornam dia 18 de Abril; confira cronograma

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) comunicou, nesta sexta-feira (11), que as aulas presenciais da instituição estão previstas para retornarem em Abril. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX) aprovou duas resoluções que permitem a volta das aulas presenciais e a transferência intercampi de acadêmicos.

Agora, o calendário da universidade foi modificado, com previsão de retorno às aulas presenciais no dia 18 de Abril. Segundo a UESPI, a Resolução CEPEX 008/2022 trata do Aditivo ao calendário acadêmico com a inclusão do lançamento de Edital de Transferência Intercampi para 2021.2, que de acordo com a Resolução será lançado no dia 18 de março. Já a Resolução CEPEX 009/2022 aprovou o retorno presencial para o semestre 2021.2.

Além disso, foi determinado que um protocolo sanitário seja apresentado ao Conselho até o final do mês de março e que, caso haja alguma emergência diante da pandemia, as atividades acadêmicas poderão voltar para a modalidade remota/híbrida.

Confira o cronograma:

18/04 – Início do Semestre letivo 2021.2 de forma presencial

18/04 a 17/06 – [REGIME REGULAR] – Prazo para trancamento de curso

18/04 a 17/06 – [REGIME REGULAR] – Prazo para solicitação de Dispensa/Aproveitamento de disciplina

25/04 a 06/05 – [REGIME REGULAR] – Período para envio, ao DAP, do Mapa Demonstrativo do Estágio Supervisionado Obrigatório (modelo constante no SIGPREG/DAP/DES), pelos professores deste componente curricular de cada curso, exclusivamente via SEI.

04/07 – [REGIME REGULAR] – Previsão para o Lançamento do Edital de Transferência Externa 2022.

18 a 23/07 – [REGIME REGULAR] – Lançamento de Ofertas de Disciplinas para o período 2022.1 e Lotação dos Professores (Encargos Docentes – no Sistema Acadêmico). Homologação das Atividades Complementares dos Professores pelos Coordenadores de Curso no SIGPREG (Coordenador On-line).

01 a 05/08 – [REGIME REGULAR] – Matrícula Curricular SiSU 2022.1 no Aluno ON-LINE

– [REGIME REGULAR] – Matrícula Curricular SiSU 2022.1 no Aluno ON-LINE 13/08 – [REGIME REGULAR] – TÉRMINO DAS AULAS DO SEMESTRE LETIVO 2021.2.

