UFDPar abre concurso público para professor universitário na área de Biologia

A Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), localizada no município de Parnaíba, litoral do Piauí, tornou público nesta terça-feira (11) o edital para preenchimento de uma vaga para docente da Carreira do Magistério Superior para o Curso de Ciências Biológicas na área de Biologia Geral com ênfase em Anatomia, Fisiologia Humana e Comparada, e Biofísica. A vaga é ofertada no Campus Ministro Reis Veloso (CMRV), na cidade de Parnaíba.

Foto: Divulgação/UFDPar

As inscrições para o concurso público ocorrerão no período de 13 de outubro a 13 de novembro deste. A prova escrita deverá ocorrer no dia 20 de novembro, no horário de 08h30min às 12h30min.



Segundo o edital, os candidatos deverão ter graduação em Ciências Biológicas com doutorado em Ciências Morfofuncionais, em Ciências Morfológicas, em Fisiologia Humana, em Biofísica, ou em áreas afins; ou tese defendida na área do concurso.

A vaga disponível é para o regime de trabalho de 40 horas semanais com salário que pode variar de R$ 4.472,64 a R$ 5.143,54, a depender dos títulos do aprovado. Confira aqui o edital.

