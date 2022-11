UFPI abre concurso público com 20 vagas para professor; veja edital

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) tornou público, nesta quinta-feira (03), a abertura de inscrições para preenchimento de 20 vagas para professor em 18 áreas do conhecimento. Os salários vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.143,54, a depender das titulações dos candidatos.

Foto: Arquivo O Dia

As vagas estão disponíveis nos Campi Ministro Petrônio Portella, na cidade de Teresina, Professora Cinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus, e Senador Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos.

As inscrições para o concurso público estarão abertas a partir das 00h do dia 11 novembro de 2022 às 23h59 do dia 07 de dezembro de 2022. As inscrições deverão ser realizadas de forma online via e-mail do Protocolo Geral da UFPI. Os valores variam de R$ 88 a R$ 240.

De acordo com o edital, os candidatos aprovados e classificados serão nomeados e lotados no campus para o qual se inscreverem, dentro do prazo de validade do concurso e à medida das necessidades da UFPI.

Confira o edital.

