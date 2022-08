UFPI abre inscrições de processo seletivo para cursos de graduação à distância

Abriram hoje (02) as inscrições para participar do processo seletivo do Centro de Educação Aberta à Distância (CEAD) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ao todo, a instituição está oferecendo mais de 2.500 vagas em cursos de graduação. As inscrições seguem até o dia 31 de agosto e devem ser feitas por preenchimento de formulário eletrônico no site da Comissão Permanente de Seleção (COPESE).



Confira aqui o edital do processo seletivo



Após preencher todos os campos do formulário eletrônico, o candidato deverá fazer o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU/Cobrança) em qualquer agência bancária até o dia a01 de setembro.



Foto: Arquivo O Dia

Das 2.500 vagas que estão sendo ofertadas pela UFPI, sete são para cursos de licenciatura (Filosofia, Computação, Pedagogia, Letras Português, Física, Química e Biologia), e três para cursos de bacharelado (Sistemas de Informação, Ciências Contábeis e Turismo). Os cursos estão distribuídos em 37 polos espalhados por todo o Piauí. Metade das vagas é destinada à ampla concorrência e os outros 50% são para políticas de ações afirmativas.

"Esse alcance é para inserção daqueles que não tiveram condições de acesso e permanência nas universidades centrais. O ensino superior à distância chega com a sua competência e missão em diversos municípios com intuito de formar todos", frisou a diretora do CEAD/UFPI, Lívia Nery.

As provas com as questões objetivas e a redação serão realizadas no dia 09 de outubro e a previsão de início das aulas é no primeiro período letivo de 2023.

