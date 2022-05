UFPI e IFPI têm R$ 25 milhões bloqueados com medida do governo

Com a medida do Governo Federal de bloquear R$ 3,5 bilhões de recursos destinados às universidades e aos institutos federais, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) foram afetados e já contabilizam os serviços que serão comprometidos. A UFPI teve R$ 15,5 milhões bloqueados, enquanto no IFPI o valor foi de R$ 10 milhões.

O congelamento, que equivale a 14,5% do orçamento que deveria ser direcionado pelo Ministério da Educação (MEC) a essas duas instituições, afetará diretamente as ações de custeio e, consequentemente, os serviços ofertados à comunidade acadêmica. Na UFPI, por exemplo, a reitoria calcula que só é possível seguir com as atividades até o mês de setembro.

Foto: Divulgação

No IFPI, a medida atingirá imediatamente o transporte e alimentação de alunos nos campi, assim como a aquisição insumos de laboratórios, organização e participação em eventos acadêmicos e o fomento à extensão e pesquisa. As atividades de visitas técnicas também serão prejudicadas.

As reitorias apontam esses serviços como os mais afetados pela decisão do governo, porém, analisa ainda que contratos de água, energia, limpeza vigilância ficarão comprometidos. Em nota, o IFPI apelou para que a bancada federal do Piauí encontre alternativas para a continuidade das atividades da instituição.

“O reitor do IFPI, Paulo Borges da Cunha, faz um apelo aos parlamentares da bancada federal para que possam auxiliar com estratégias de planejamento frente ao bloqueio de orçamento feito pelo Ministério da Educação (MEC) às Instituições de Ensino Federais, em especial, as do Estado do Piauí”, disse a nota.

Foto: Arquivo

O bloqueio do orçamento foi adotado para que o Governo Federal cumpra a regra do teto de gastos estabelecido pela legislação. O Ministério da Saúde pode perder R$ 2,5 bilhões e o Ministério da Ciência e Tecnologia um montante de R$ 2,9 bilhões.

Merlong Solano critica decisão e debate impacto com reitores

O deputado federal Merlong Solano (PT) se reuniu nesta segunda-feira (30/05) com os reitores da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) e debateu o impacto que os bloqueios irão provocar nas duas instituições.

O parlamentar pontuou que os restaurantes e o sistema de transporte serão os serviços mais afetados. “Nas duas instituições, o funcionamento dos restaurantes universitários e o transporte de alunos até os campi serão prejudicados. Não podemos aceitar que se chegue a este ponto”, disse o deputado.

