UFPI inicia construção do primeiro hospital público do Piauí para tratamento de câncer

O Hospital da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) começou nesta quinta-feira (22) as construções das futuras instalações do Instituto do Amor, primeiro Hospital 100% público do Piauí com a finalidade de tratamento de câncer. A obra deve ser concluída em 11 meses, contados a partir do início da construção.



A obra foi licitada pelo Ministério da Saúde e avaliada em cerca de R$ 13 milhões, sendo R$ 9 milhões destinados à estrutura física e os outros R$ 4 milhões voltados para adquirir equipamentos de radioterapia.



Durante o lançamento da pedra fundamental, o reitor da UFPI, Gildásio Guedes, ressaltou a importância que o Instituto representa não só para a Universidade, como também para a sociedade piauiense.



“O espaço será dedicado tanto ao tratamento de câncer de modo gratuito via Sistema Único de Saúde (SUS), como ao desempenho de atividades de ensino, pesquisa e extensão dos nossos alunos da UFPI. Então, estamos aqui hoje para demonstrar nosso apoio com essa necessária obra”, afirmou.



Para o superintendente do HU-UFPI, Paulo Márcio Nunes, o dia de hoje foi histórico, uma vez que será implantado o primeiro serviço de radioterapia pública do estado do Piauí. “Estamos obtendo o equipamento de radioterapia mais moderno do mundo. Assim, a obra que se inicia hoje é apenas o embrião do Instituto do Amor que nasce como anexo do Hospital Universitário”, frisou.



