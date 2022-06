UFPI lança edital do SISU 2022.2 com mais de 2.300 vagas para cursos superiores

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) lançou o edital de seleção para ingresso nos cursos de graduação da instituição por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) do segundo semestre (2022.2). Estão sendo oferecidas 2.318 vagas em 53 cursos nos campi de Teresina, Picos, Floriano e Bom Jesus.



Veja o edital aqui



Neste edital, a UFPI está ofertando três novos cursos: Tecnologia em Arqueologia, com 20 vagas na modalidade presencial no Colégio Técnico de Teresina; graduação em Tecnologia em Energias Renováveis, com 75 vagas; e Tecnologia em Gestão de Dados, com 75 vagas. Estes dois últimos serão ofertados pelo Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD).

Os candidatos têm até amanhã (01) para se inscreverem no site do SISU ou no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 06 de julho no Portal de Acesso Único. Vale lembrar que 50% das vagas serão destinadas à ampla concorrência e 50% para as políticas de ações afirmativas (as cotas).



Foto: Divulgação/UFPI

Uma vez selecionado pelo SISU, os estudantes selecionados deverão proceder com duas matrículas: a institucional, que o credencia na UFPI; e a curricular, que o credencia nas disciplinas do curso que fará. As duas matrículas serão exclusivamente online. Para efetivar a matrícula institucional, o estudante deve acessar a página www.ufpi.br/matriculagraduacao. Também é obrigatório se cadastrar no Sistema de Gestão de Assuntos Acadêmicos (SIGAA) para efetivar a matrícula curricular

As vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular do SISU 2022.2 serão preenchidas mediante utilização da lista de espera disponibilizada pelo SISU em sucessivas convocações por meio de edital publicado no site www.ufpi.br/sisu-cspe.

A UFPI disponibilizará edital com o cronograma referente à chamada regular com prazos e procedimentos para a matrícula institucional e para os recursos até o dia 07 de julho.

