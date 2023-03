UFPI: Matrícula dos aprovados no SISU 2023.1 começa nesta quinta-feira (30)

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) divulgou a data de matrícula da lista de espera do SiSU 2023.1, com mais de 1800 vagas em cursos de graduação presencial e a distância para os campi de Teresina, Floriano, Bom Jesus e Picos e para o CEAD. Conforme Edital, as matrículas institucionais acontecem entre os dias 30 e 31 de março, nesta quinta e sexta, exclusivamente no site https://sis.ufpi.br/matriculagraduacao/.

Do total de vagas, 50% são destinadas a estudantes que cursaram todo o ensino médio em rede pública, e, a partir dessa exigência, há vagas reservadas a estudantes com renda familiar bruta per capita mensal menor ou igual a 1,5 salário mínimo e candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Após o período de validação das cotas, os candidatos cotistas com documentação aprovada, assim como candidatos que, independente da renda, tenham cursado ensino médio público (AA3) e candidatos aprovados por ampla concorrência devem as documentações básicas das 8h do dia 30 de março às 29h59min do dia 31 de março, para solicitação da matrícula institucional, primeira etapa de matrículas da UFPI.

Em seguida, mediante validação da matrícula institucional, ocorre a segunda etapa, a “matrícula curricular", que vincula o aluno às disciplinas, também realizada on-line (via portal do discente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). A matrícula curricular será realizada de 17 a 22 de abril.

A(s) próxima(s) chamada(s) da Lista de Espera serão divulgadas mediante disponibilidade de vagas após o período de matrículas. Já o início do período 2023.1 está previsto para 3 de maio.

Confira os documentos referentes ao SISU 2023.1:

Confira a 1ª Chamada da Lista de Espera atualizada

Cronograma e Procedimentos de Matrículas para a Primeira Chamada da Lista de Espera

Calendário Acadêmico de 2023

