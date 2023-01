UFPI ofertará mais de três mil vagas em 69 cursos no SISU 2023.1

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) terá mais de 3 mil vagas no SISU do semestre 2023.1. O novo prazo de inscrição é de 16 a 24 de fevereiro de 2023 e o resultado será divulgado já no dia 28 de fevereiro. Anteriormente, esse resultado estava previsto para ocorrer apenas no dia 7 de março. Serão ofertadas 3.062 vagas em 69 cursos dos campi de Bom Jesus, Floriano, Picos e Teresina.

(Foto: Reprodução/UFPI)



Cotas

Do total de vagas, 50% são voltadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública, como determinado pela Lei nº 12.711/2012. Nesse sentido, há vagas destinadas a candidatos cuja renda familiar bruta per capita mensal seja menor ou igual a 1,5 salário mínimo, autodeclarados Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PCD), desde que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas.



Ainda podem concorrer a cotas candidatos que obtiveram certificação do ensino médio por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Estudantes que tenham cursado qualquer parte do ensino médio em escola particular não têm direito a cota.



Vale mencionar que as normas específicas de seleção e matrícula na UFPI serão objeto de edital próprio, a ser publicado no site da Universidade.

Confira o Termo de Adesão ao Sisu. Ele especifica o quantitativo de vagas ofertado em cada curso via Ampla Concorrência (A0) e nas oito modalidades de Cota para a Chamada Regular do Sistema Único de Seleção.

