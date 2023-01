UFPI realiza congresso internacional para discutir jornalismo, inovação e igualdade

Pensar a tecnologia além dos algoritmos e entender como a comunicação pode ser apropriada para uma sociedade mais igualitária. São estes os propósitos do II Congresso Internacional de Jornalismo, Inovação e Igualidade (II CIJOII), que acontece nos dias 24 e 25 de maio de 2023. Organizado pelo Grupo de Pesquisa Jornalismo, Inovação e Igualdade (JOII) e vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí (PPGCOM-UFPI), o evento será totalmente on-line e contará com a participação de grandes nomes da pesquisa em Comunicação no Brasil e no mundo.



Durante a manhã dos dois dias de congresso serão realizadas mesas de discussão com convidados. À tarde, acontecem os Grupos Temáticos para apresentação de trabalhos. As submissões de resumos para apresentação nos GT's começam no dia 16 de janeiro e seguem até 16 de março. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do SIGAA-UFPI.

Entre os nomes já confirmados nas Mesas de Discussão estão Fernando Zamith, da Universidade do Porto, em Portugal; Javier Díaz Noci, da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona; Edgar Patrício, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC); Márcia Guena, da Universidade Estadual da Bahia (UNEB); e Leila Sousa, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Para a coordenadora do JOII-UFPI, professora Juliana Teixeira, o Congresso Internacional Jornalismo, Inovação e Igualdade é uma oportunidade de discutir o papel da Comunicação na consolidação da democracia. "Nós temos que tentar pensar a comunicação para além de zeros e uns. Entender como apropriar essa comunicação para uma sociedade mais justa e democrática, algo que estamos precisando compreender nos dias de hoje. É daí que parte essa ideia do evento de integrar jornalismo, inovação e igualdade", explica.

O II CIJOII será on-line com transmissão no canal do Youtube do JOII-UFPI e posterior disponibilização do material no site do grupo de pesquisa. Os participantes do congresso receberão, ainda, certificados emitidos pela Pró-reitoria de Extensão da UFPI. Mais detalhes podem ser encontrados no site: www.joiiufpi.com.br.

Confira abaixo a programação do II CIJOII:

Palestras das 9h às 12h

Grupos de Trabalho das 14h às 17h

24 de maio:

Mesa de Discussão - Potencialidades e limitações do Jornalismo para inclusão digital

Convidados: Fernando Zamith (Porto - Portugal), Javier Díaz Noci (Barcelona - Espanha), Edgard Patrício (UFC)

Grupos Temáticos

GT 1 - Transformações no Jornalismo no contexto da Cibercultura

GT 2 - Fluxos Jornalísticos em Redes Sociais Digitais

25 de maio:

Mesa de Discussão - Repensando o Jornalismo Digital a partir das inteseccionalidades

Convidados: Márcia Guena (UNEB), Leila Sousa (UFMA)

Grupos Temáticos

GT 3 - Plataformização do Jornalismo e Colonialismo de Dados

GT 4 - Cultura digital e inovações aplicadas à Comunicação

A inscrição para ouvintes acontece de 16 de janeiro a 23 de maio pelo SIGAA-UFPI e a submissão de trabalhos vai até 16 de março. Fiquem atentos às datas!.

