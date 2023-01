UFPI realiza leilão de equipamentos e mobiliários nesta segunda-feira (02)

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) vai realizar nesta segunda-feira (02) um leilão público de bens que não são mais utilizados pela instituição. O evento vai acontecer virtualmente, às 9h, no site da Vip Leilões. Os acessos à lista completa dos itens que serão leiloados, bem como os valores dos lances iniciais e condições para participação estão disponíveis no edital.



O leilão é uma modalidade de licitação para a venda de bens inservíveis para a instituição. No caso da UFPI, por causa da renovação natural de mobiliários e equipamentos, alguns equipamentos acabam se desgastando, e o leilão é a forma indicada pela legislação para dar um novo encaminhamento para este acervo.

Entre os itens leiloados estão: mobiliários diversos (carteiras escolares e janeleiros), eletrodomésticos (geladeiras, fogões, máquina de lavar, freezer e micro-ondas), materiais de TI (monitores, estabilizadores, gabinetes, projetor de imagens, impressoras, cartuchos de toners). Nesta edição o destaque é um aparelho de Raio-X avaliado em R$ 50 mil.

(Foto: Divulgação/UFPI)

De acordo com Alberto Dias, diretor administrativo da Pró-Reitoria de Administração (PRAD), trata-se de uma necessidade contínua da Administração, a fim de renovar os materiais que utiliza para a prestação dos serviços públicos com qualidade e eficiência.



“O recurso auferido por meio do leilão entrará na fonte de recursos próprios da universidade e será utilizado na compra de novos materiais ou aplicado na execução de outras atividades. Quando realizado o leilão, cumprimos várias finalidades. E uma delas também é abrir novos espaços dentro do nosso galpão para que sejam alocados, de maneira adequada, novos bens, adquiridos sejam por meio da compra ou da doação”, explicou.



Os itens foram agrupados por lotes. O pagamento dos lotes arrematados será à vista. Os bens pagos por intermédio de boleto bancário serão liberados aos arrematantes após a devida compensação e efetivação do pagamento. Somente após a confirmação do pagamento será autorizada a retirada dos bens arrematados.



