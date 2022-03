Um Dia na Praça: SETUT disponibilizará ônibus gratuitos da zona Norte para a Potycabana

Nos próximos dias 05 e 06 de março, a Potycabana receberá o evento Um Dia na Praça. Realizado pela Fundação Octávio Miranda, o evento contará com a presença de órgãos públicos e oferecerá serviços de emissão de documentos, saúde, beleza e orientação para microempreendedores. E para aqueles que querem participar do Um Dia na Praça, haverá ônibus gratuitos saindo de bairro da zona Norte de Teresina para a Potycabana.





Foto: Divulgação/O Dia

A iniciativa é do Setut (Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina), que também é parceiro do evento. Os ônibus coletivos estarão devidamente identificados sairão dos bairros Poti Velho, Santa Maria da Codipi e Mafrense durante todo o horário de realização do evento. O Um Dia na Praça acontece das 9h às 14h no sábado (05) e no domingo (06)

“Os ônibus vão ser deslocados da Potycabana para as praças dos bairros Mafrense, Santa Maria e Poti Velho e vão haver organizadores identificados para encaminhar a população para os coletivos, que serão gratuitos. É importante fomentar que as empresas em todo o Piauí precisam ter responsabilidade social e é nesse ponto que o Setut, apesar de todas as dificuldades que o transporte coletivo vem passando em Teresina, também se coloca à disposição para atender a um chamado da população e dos organizadores do evento”, diz Naiara Moraes, assessora jurídica do Setut.



A assessora jurídica do Setut explica como funcionarão os ônibus gratuitos para o evento Um Dia na Praça - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O evento

O Um Dia na Praça é uma iniciativa da Fundação Octávio Miranda e acontece nos dias 05 e 06 de março, das 9h às 14h no Parque Potycabana. O evento oferecerá uma série de serviços para a população como emissão de carteira de identidade e segunda via de RG, justiça itinerante, assistência social, serviços de beleza e de saúde e também orientações para microempreendedores.

O Um Dia na Praça também contará com um espaço kids para diversão da criançada. É importante frisar que o evento segue todos os protocolos sanitários de contenção da covid-19, portanto é obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência no espaço, além do distanciamento social.

O evento conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau e do Hemopi.

Com informações de Lalesca Setúbal, da O Dia TV