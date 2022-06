Um em cada quatro domicílios piauienses recebeu Bolsa Família em 2021

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, um em cada quatro domicílios piauienses possui moradores que receberam Bolsa Família em 2021. A proporção de lares do Piauí nos quais houve rendimento proveniente do programa social foi de 25,8%, maior índice do Brasil. A informação foi obtida por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), no módulo Rendimento de Todas as Fontes.

A taxa do Piauí é cerca de três vezes superior à média brasileira: no país, apenas 8,6% dos domicílios tiveram rendimentos provenientes do Bolsa Família em 2021. Santa Catarina é o estado com menor proporção de residências com moradores que receberam o benefício, somente 1,9%.



Entre 2020 e 2021, houve aumento de 58,2% na proporção de domicílios piauienses que tiveram rendimento oriundo do Bolsa Família. Em 2020, o índice era de 16,3%, tendo chegado a 25,8% no ano seguinte. O crescimento impactou a posição do Piauí com relação às demais unidades da federação: desde 2012, o estado ocupava a 2ª maior posição, sempre atrás do Maranhão. Com o aumento, o Piauí superou o estado vizinho pela primeira vez.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Em números absolutos, houve um salto de 169 mil residências piauienses com rendimento do Bolsa Família em 2020 para 266 mil em 2021. Ainda assim, os valores registrados em 2021 são os segundos menores da série histórica. De 2012 a 2019, as proporções registradas no Piauí sempre superaram 35% e a quantidade de domicílios com benefício ultrapassava 350 mil.

A pesquisa também mostra que, nos domicílios piauienses onde houve rendimento do Bolsa Família, residem, em média, 3,8 pessoas. Já nas residências onde ninguém recebe o benefício, vivem, em média, 3,0 pessoas.

Os dados revelam que, além de abrigarem mais moradores, os lares piauienses com Bolsa Família possuem rendimento médio per capita três vezes inferior àqueles onde não há rendimento do programa social. Enquanto o rendimento domiciliar por pessoa é de R$1.084 nos domicílios piauienses onde ninguém é beneficiário do Bolsa Família, o valor médio cai para R$316 nas residências que recebem transferência de renda do programa.

Com informações do IBGE