União Brasil homologa a candidatura de Silvio Mendes e oficializa coligação de 7 partidos

O União Brasil oficializa na tarde deste sábado (30) a candidatura de Silvio Mendes para o Governo do Piaui. O evento ocorre no Theresina Hall, na zona leste da capital. Além de Silvio, a chapa terá o ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues (PP), como candidato ao senado. O ex-secretário da capital, Charles Silveira (PDT) será o primeiro suplente e a deputada Belê Medeiros (PP) será a segunda suplente.



A coligação oposicionista foi fechada na manhã deste sábado com a convenção do PDT que ratificou adesão ao bloco. Irão compor com Silvio Mendes o próprio União Brasil, Progressistas, PSDB, PDT, Avante, Cidadania e PTB.



O Presidente do União Brasil, Marcos Elvas, mostra confiança na coligação e comenta desistência do candidato a presidente Luciano Bivar. "O presidente tinha uma candidatura que, oficialmente, ainda não houve desistência formal. Quanto a nós, nada mudou. Continuamos com as nossas coligações, o nosso rumo, e sobretudo, conversando com o povo do Piauí", afirma.



Ainda segundo Marcos Elvas, a oposição vive um momento de força e existe uma grande expectativa para mudança. "Nós temos uma segunda força em cada cidade. É uma oposição forte e pujante com sentido de mudança. Com propostas para mudar o Piauí e, sobretudo, olhando para frente sem sentimento de ódio, querendo vencer e lutar, querendo ir para frente e levar o Piauí onde ele merece”.

Firmino Filho é a grande surpresa da convenção deste sábado

A convenção partidária que oficializa a candidatura de Sílvio Mendes (União Brasil) para governador, de Iracema Portella (Progressistas) como vice-governadora e Joel Rodrigues (Progressistas) para senador, além dos candidatos a deputado estadual e federal dos partidos coligados, promete ainda uma surpresa: Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina.

