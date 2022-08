Varíola do macaco: Com casos notificados em 16 municípios, Sesapi lança plano

Após 16 municípios do Piauí notificarem casos suspeitos de varíola dos macacos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) apresentou um Plano de Contingência Estadual com orientações e estratégias que deverão ser acompanhadas pelos órgão de saúde das cidades e do estado. O documento reúne o conteúdo ao longo de 30 paginas.

De acordo com a Sesapi, o plano contém orientações assistenciais, epidemiológicas e laboratoriais para a gestão dos casos de Monkeypox, além de orientar as ações a serem definidas. O objetivo da medida é garantir a padronização dos procedimentos e conter o avanço da doença.

Foto: Ascom / Sesapi

O plano traz ainda definições de caso suspeito, provável, confirmado e descartado da varíola dos macacos, além do modo de transmissão e os grupos vulneráveis com orientações a respeito do isolamento de casos suspeitos, identificação de sintomas, realização de campanhas de conscientização e testagem.

“É importante que as pessoas estejam informadas de como se dá o contato, como é a maior probabilidade de contágio, o que fazer se estiver infectado. Tudo isso tem que ficar muito claro. Lembrando que qualquer um pode pegar essa doença”, disse o secretário de Saúde do Piauí, Neris Junior.

O Piauí já confirmou duas pessoas infectadas pela doença. Ao todo, 39 casos foram notificados, sendo que 10 já foram descartados e 27 seguem em investigação.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi