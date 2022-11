Varíola dos macacos: Piauí acumula 29 casos da doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), através do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde do estado do Piauí (CIEVS), confirmou mais seis casos de Monkeypox (Varíola dos macacos) no Piauí. Os casos confirmados são da capital Teresina.



De acordo com o Painel Epidemiológico Monkeypox do Piauí, no Estado já foram confirmados 29 casos da doença. Os últimos seis casos foram inseridos nesta quinta-feira (03) e são de pacientes do sexo masculino (05) e feminino (01).



“A Sesapi está sempre vigilante com relação à varíola dos macacos e todas as demais doenças, prestando orientações às vigilâncias municipais sobre como proceder com casos suspeitos e confirmados e pedindo que todos fiquem atentos às notificações”, explica a coordenadora de Epidemiologia da Sesapi, Amélia Costa.



(Foto: Divulgação/iStock)



Ainda segundo o painel, no Piauí 195 casos de varíola dos macacos já foram notificados, desses 29 foram confirmados, 114 descartados, 32 ainda estão em investigação (suspeitos), 08 foram excluídos e 12 apresentaram resultados inconclusivos dos exames. As faixas etárias com maior prevalência dos positivos são de 30 a 39 anos, com 12 dos casos e também nas idades de 20 a 29 anos com 11 casos confirmados, tendo a prevalência em pessoas do sexo masculino.

“É de fundamental importância a população ficar atenta aos sinais e sintomas da doença, e procurar os serviços de saúde do município caso comece a detectar sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular e o surgimento de vesículas pelo corpo. Nossas unidades de saúde estão capacitadas para atender à população”, lembra a coordenadora.



Os casos confirmados estão registrados em seis cidades piauienses, sendo a capital Teresina (24) a contabilizar o maior número. Os demais municípios são Batalha (01), José de Freitas (01), Parnaíba (01), Picos (01) e São João da Varjota (01).



É importante lembrar a necessidade de manter os cuidados para a prevenção da doença, que é transmitida através do contato direto pessoa a pessoa (pele, secreções) e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias. Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva.



A infecção também pode ocorrer no contato com objetos recentemente contaminados, como roupas, toalhas, roupas de cama, ou objetos como utensílios e pratos, por isso os cuidados com a higiene são fundamentais, além do uso de máscaras.



