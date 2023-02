Veja a lista dos aprovados no vestibular do IFPI 2023 

O resultado do Vestibular 2023.1 do Instituto Federal do Piauí (IFPI) foi divulgado nesta segunda-feira (13). O certame ofereceu 2.265 vagas para 58 cursos Tecnológicos, Bacharelados e Licenciaturas, distribuídos nos 17 campi da instituição.



Confira a lista dos alunos aprovados!



O IFPI concretiza, após 13 anos, a retomada do vestibular como única forma de ingresso de alunos nos cursos da instituição. As provas do Instituto foram aplicadas no dia 15 de janeiro deste ano, com provas objetivas e uma redação.



(Foto: Arquivo ODIA)

O reitor do IFPI, professor Paulo Borges da Cunha, destacou a importância do vestibular para a instituição. “Não somos contra o Enem, esse é talvez o processo mais democrático de acesso ao ensino superior, no entanto, é de nível nacional. A maior proposta da interiorização do IFPI é exatamente desenvolver as regiões mais longínquas”, disse.



Do total de vagas ocupadas, 85,3% foram preenchidas por alunos oriundos de escola pública. “Isso demonstra que o ensino público do estado do Piauí está cada vez mais melhorando. Nosso objetivo é entregar para a sociedade piauiense uma Educação de excelência para atender as demandas sociais, mas de maneira democrática, gratuita e pública”, reforçou o reitor.



