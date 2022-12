Veja funcionamento de lojas, supermercados e bancos durante o Natal no Piauí

No próximo final de semana, as lojas do Centro de Teresina e dos bairros funcionarão em horários diferenciados para as compras de Natal. No sábado, 24 de dezembro, as lojas ficarão abertas de 8h às 18h. Segundo os lojistas, a ideia é disponibilizar mais horários aos consumidores para que eles não deixem as compras para última hora.



O presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), Tertulino Passos, destaca que os empresários do varejo estão otimistas com as vendas. “As atividades comerciais vão ter esse horário para que o consumidor possa realizar suas compras naquele último minuto antes do Natal”, reforça.



A expectativa dos lojistas é que o comércio fique aquecido até sábado, já que muitas lojas estão com promoções e o Centro e bairros oferecem uma boa variedade de opções de presentes. “As lojas registram boa movimentação neste período e, além de adquirir o produto que deseja, o consumidor contribui com a circulação de renda e a manutenção dos empregos na cidade”, destacou Tertulino Passos, presidente do Sindilojas.



Bancos

As agências bancárias também funcionarão em horário diferenciado neste final de ano. Segundo o Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI), nesta sexta-feira (23) as agências bancárias terão expediente normal tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no sábado (24) e domingo (25) os bancos não estarão funcionando.



Na semana do Ano Novo, o funcionamento das agências também será diferente. Na sexta-feira (30), não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. Nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro de 2023, dia da Confraternização Universal, não terá expediente. No dia 02 de janeiro de 2023, segunda-feira, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.



Apenas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população. As contas de consumo (água, energia, telefone e etc) e boletos que tiverem como data de vencimento no período de recesso, poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte.



Supermercados

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, as unidades do Pão de Açúcar localizadas na Avenida Frei Serafim, Dom Severino, nos bairros São Cristóvão e Jockey, funcionarão até às 18h. No domingo, dia 25, as lojas não abrirão para atendimento.



Já o Mercado Extra, localizado na Avenida Barão de Gurguéia, terá horário diferenciado: na sexta-feira (23) estenderá o atendimento até as 23h. No dia 24 funcionará somente até às 19h. No Natal, comemorado dia 25, a loja não abrirá.



