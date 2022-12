Veja os novos nomes de ministros anunciados por Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje (29), em Brasília, os últimos 16 nomes que completam o gabinete ministerial do novo governo. No total, o terceiro mandato do petista contará com 37 ministérios.

O anúncio dos futuros ministros busca contemplar a formação de uma base de apoio mais robusta no Congresso, com a inclusão de nomes de partidos como PSD, MDB e União Brasil, que ficaram com ministérios como Agricultura, Minas e Energia, Comunicações, Transportes e Pesca.

O PT ainda assegurou para si pastas como Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, enquanto siglas aliadas no segundo turno, como PDT e PSol, ficaram com ministérios como a Previdência Social e Povos Indígenas.

Foto: José Cruz / Agência Brasil

As demais pastas foram preenchidas por Lula com personalidades de destaque em suas áreas ou pessoas de confiança do presidente eleito, como o general Gonçalves Dias, novo titular do Gabinete de Segurança Institucional. Por oito anos, ele foi chefe da segurança pessoal de Lula.

Foram confirmadas também duas ex-candidatas à Presidência da República que embarcaram na campanha de Lula de maneira ativa: Marina Silva, que volta a preencher o Meio Ambiente, e Simone Tebet, que ficou com o planejamento.

Gonçalves Dias (GSI);

Paulo Pimenta (Secom);

Carlos Lupi (Previdência);

Jader Filho (Cidades);

Alexandre Silveira (Minas e Energia);

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário);

Juscelino Filho (Comunicações);

Ana Moser (Esportes);

Marina Silva (Meio Ambiente);

Simone Tebet (Planejamento);

Daniela Souza Carneiro (Turismo);

Sônia Guajajara (Povos Indígenas);

Renan Filho (Transportes);

André de Paula (Pesca);

Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional);

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).

Primeiros nomes Uma primeira lista com cinco nomes foi divulgada por Lula em 9 de dezembro, ainda antes de sua diplomação como presidente eleito. Nesse primeiro momento, ele era pressionado para divulgar os titulares de pastas como Fazenda e Defesa, de modo que pudessem já começar as articulações da nova administração. Fazenda (Fernando Haddad),

Defesa (José Múcio Monteiro),

Relações Exteriores (Mauro Vieira),

Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino);

Casa Civil (Rui Costa). Num segundo momento, Lula tentou abarcar nomes da sociedade civil e de partidos aliados que sustentaram sua campanha. Em 22 de dezembro, foram anunciados os titulares de 16 ministérios, incluindo personalidades como Margareth Menezes (Cultura) e Silvio Almeida (Direitos Humanos), bem como membros de partidos como o PCdoB, representada por Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), e PSB, com Marcio França (Portos e Aeroportos).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Agência Brasil