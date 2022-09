Vereador de Água Branca Valmir Sales morre aos 49 anos após crise alérgica

O Vereador de Água Branca, Valmir Tavares Sales, morreu na tarde desta sexta-feira (09), aos 49 anos, após uma crise alérgica a camarão. Ele era proprietário da famosa lanchonete ‘O Sales’, local bastante conhecido na cidade e frequentado por turistas e autoridades piauienses.

(Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com informações apuradas pelo Portal O Dia, Sales ingeriu uma comida com camarão, no qual era alérgico, e acabou passando mal. Apesar de ter tentando se automedicar, o problema não foi resolvido. O vereador chegou a ser encaminhado a um hospital em Teresina, mas não resistiu.

O corpo chegou de Sales chegou à Agua Branca na manhã deste sábado (10), onde está sendo velado na igreja matriz da cidade. O sepultamento está previsto para às 17h.



Primeiro mandato

Valmir Sales estava em primeiro mandato como vereador de Água Branca e foi o mais votado em 2020, com 1.217 votos pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Membro da Maçonaria, Sales também foi secretário de obras na gestão do ex-prefeito Jonas Moura, prestando relevantes serviços na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Água Branca decretou luto oficial de três dias em memória de Sales. “Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento difícil”.





