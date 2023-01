Vestibular do IFPI: provas serão aplicadas neste domingo (15)

As provas do Vestibular do Instituto Federal do Piauí (IFPI) serão aplicadas neste domingo, 15 de janeiro. A aplicação ocorre das 13h às 18h em 26 centros de aplicação. Os portões dos locais de prova serão abertos a partir das 12h e o fechamento será às 13h.



É importante que os candidatos consultem, com antecedência, onde farão as provas. A consulta deve ser feita pela internet, no site https://selecao.ifpi.edu.br. Após 13 anos, o Vestibular retorna como única forma de ingresso nas 2.265 vagas em cursos superiores da instituição.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Em Teresina, os cursos mais concorridos foram Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Radiologia, ambos ofertados pelo Campus Teresina Central. Já no interior, os mais procurados foram Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Campus Floriano, e Agronomia, no Campus Uruçuí.



O Vestibular conta com uma prova objetiva e uma redação. A objetiva terá 60 questões de múltipla escolha e considerará as competências e habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Já a prova de redação constará de produção de um texto, dissertativo-argumentativo, no gênero prosa.



O resultado final com os selecionados será divulgado a partir do dia 13 de fevereiro.



