VÍDEO: ônibus atola em lama de obra e gera congestionamento no Piauí

Um ônibus ficou atolado na BR 343, em um trecho entre os municípios de Regeneração e Angical do Piauí, na noite dessa sexta-feira (02). Após a chuva que atingiu a região durante o dia, muita lama se acumulou no local onde há uma obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) - o que piorou a situação, por conta da areia acumulada.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a região com o trânsito congestionado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi colocado um material na rodovia e o trânsito está fluindo normalmente na manhã deste sábado (03).

Previsão do tempo

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) divulgou, na manhã deste sábado (03), a previsão do tempo para a região centro-norte. Segundo o boletim, o tempo será nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. Já em Teresina, o clima será nublado com temperatura mínima de 23º e máxima de 35º.

