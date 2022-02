VÍDEO: PI 143 se rompe entre Jacobina e Conceição do Canindé após chuva

As fortes chuvas que têm caído no Piauí nos últimos dias seguem deixando estragos. Desta vez foi a rodovia PI-143 que se rompeu no trecho entre as cidades de Jacobina e Conceição do Canindé, ao sul do Estado. Com a força da água da chuva, o asfalto cedeu, abrindo uma cratera, e impossibilitou o trânsito de veículos e pessoas entre os dois municípios.

Vídeo recebidos pela reportagem do Portalodia.com mostram a situação no local. Não há registro de feridos com o rompimento da estrada.





Por meio de nota, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) informou que já acionou a empresa responsável pela reconstrução da PI-143. O órgão ressaltou que a empresa contratada mobilizou equipes e máquinas ainda nesta manhã e a previsão é iniciar, na tarde de hoje (18) a reconstrução do aterro e desobstrução do bueiro que causou o rompimento do asfalto.





A PI-143 é a segunda estrada que se rompe no Piauí em decorrência da chuva. No último dia 10 de janeiro, um trecho da rodovia PI-256, que liga os municípios de Curimatá e Morro Cabeça do Tempo, também cedeu por conta da força da água. Segundo o relato de moradores da região, a via já vinha se desintegrando desde o ano passado e a fragilidade do asfalto havia aumentado por conta da umidade da chuva.

Previsão é de chuvas esporádicas em pequenos volumes

Deve continuar chovendo nos próximos dias no Piauí, mas a quantidade de precipitação poderá reduzir. Isso, porque o céu do Estado começou a se estabilizar após a passagem de um fenômeno conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que causou temporais com muitas descargas elétricas.

É o que explica o climatologista Werton Costa. “Agora é a vez dos sistemas locais, da termodinâmica local, que vai provocar aquela chuva esporádica pontual e de pequenos volumes. Essa é a tendência para os próximos dias, principalmente para o final de semana. São chuvas em todo o Piauí, mas com diferentes níveis e intensidade”, diz.

