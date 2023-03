Golpes na internet: Vítimas mais velhas são as preferidas de criminosos no Piauí

O delegado Humberto Mácola, titular da Delegacia de Repreensão dos Crimes de Informática do Estado do Piauí, revelou em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que as pessoas de mais idade são as vítimas preferidas de criminosos que atuam com golpes virtuais no estado. O delegado alertou para o crescimento de casos e as estratégias criminosas utilizadas.

Humberto Mácola pontuou que é preciso cuidado com as exposições de fotos e vídeos nas redes sociais e dados pessoais na internet porque em grande parte dos casos os criminosos analisam o perfil de eventuais vítimas para através das informações adequarem o golpe. Padrão de vida, laços familiares e emprego são informações observadas.

“Os criminosos estudam o perfil da vítima. Na maioria dos casos, a vítima tem mais idade, que possui uma fragilidade maior, às vezes não entende tanto de tecnologia. Já tivemos casos que os filhos observaram que a mãe, um pouco mais idosa, estava toda hora mexendo no telefone e ela caiu em golpe. Ela tinha uma filha que morava fora, uma pessoa se passou por ela pedindo dinheiro e mãe depositou R$ 50 mil”, afirmou.

Em 2022, esse foi o tipo mais comum de golpe notificado pela Delegacia de Crimes de Informática. Ao todo, foram 3.712 boletins registrados, sendo que 2.061 foram por estelionato, 881 de invasão de dispositivos e 770 de outros tipos de crimes aplicados através da internet.

CLONAGEM DE WHATSAPP

A clonagem do aplicativo de mensagens WhatsApp tem se tornado rotina no Piauí nos últimos anos. Humberto Mácola explicou que o golpe pode ser mais superficial ou mais danoso. No primeiro caso, o criminoso não consegue ter acesso à linha telefônica. Ele clona a imagem da vítima e com outro número tenta pedir o dinheiro. No mais profundo, o criminoso se apossa do número telefônico e a pessoa passa a não ter mais acesso ao seu próprio WhatsApp.

“Na maioria dos casos o criminoso entra em contato com a vítima já com os dados pessoais que ele teve em alguma lista da internet, que é muito fácil de se adquirir. Ele diz que vai fazer uma atualização do sistema ou atualização cadastral de algum banco, diz que vai enviar um SMS, a vítima recebe esse SMS com um código verificador que é do WhastApp, repassa para o criminoso e ele se apodera”, descreveu sobre os casos mais danosos do golpe.

GOLPE DA NOVINHA

O delegado comentou que outra modalidade, o golpe da novinha, vem apresentando crescimento de casos no Piauí. Nesse, a vítima recebe uma mensagem de uma mulher, avança para um relacionamento e em um determinado momento surge na conversa o fictício pai da moça dizendo que ela é menor de idade, que vai expor as imagens às fotos íntimas e passa a extorquir a vítima.

“Tivemos casos de pessoas se passando por delegados dizendo que já tiveram acesso as denúncias. É uma quadrilha do Paraná que se especializou nisso. Já foi feito em Santa Catarina busca e apreensões que quando adentraram na casa era uma verdadeira delegacia falsa. Algumas pessoas notórias no Piauí já foram vítimas e já conseguimos resolver. Foram pagos até 90 mil”, pontuou.

