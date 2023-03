Wellington Dias recebe representantes da APPM para tratar sobre pactuação de programas

O ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, se reuniu nessa quarta-feira (8), em Brasília, com o presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Toninho de Caridade, para tratar sobre o fortalecimento de programas sociais nos municípios do Piauí.

Os gestores discutiram no encontro ainda o custeio da Assistência Social, CadSUAS, o sistema de cadastro do SUAS que comporta todas as informações relativas às prefeituras, órgão gestor, fundo, conselho municipal e entidades que prestam serviços socioassistenciais, ainda a pactuação na área do social.

Foto: Divulgação / APPM

“O ministro revelou que estão sendo formatadas novas políticas de apoio à assistência social, e que até o mês de maio estará anunciando novas ações para subsidiar os trabalhos voltados ao assistencialismo social nos municípios”, comentou Toninho de Caridade sobre a reunião com o Dias.

A comitiva da APPM foi formada pelos prefeitos de Santo Inácio do Piauí, Tairo Mesquita; Jacobina do Piauí, Gederlânio Rodrigues (GD); Hugo Napoleão, Luciano Barreto; e Floresta do Piauí, Milton Rodrigues.

Foto: Divulgação / APPM

