‘Sílvio Mendes está preparado para os dois turnos’, diz Marcos Elvas

A campanha de Sílvio Mendes acredita que a eleição para o governo do Piauí pode até ser decida em primeiro turno, porém, afirma que é preciso estar preparado para um eventual segundo turno da campanha. O presidente do União Brasil no Piauí, Marcos Elvas, é um dos que defendem que as estratégias devem ser direcionadas para a possibilidade da disputa seguir até 30 de outubro.

“O que viabiliza um segundo turno é uma terceira força. Não vimos ainda que as outras candidaturas do Piauí tenham um destaque. A campanha começará em agosto e ainda não tem. Essas duas candidaturas (Sílvio Mendes e Rafael Fonteles) são as que crescem e é natural que pode ser decidia no primeiro turno”, disse. “Estamos preparados para o primeiro e para o segundo turno. Não tem problema ter segundo turno”, acrescentou.

Presidente do União Brasil, Marcos Elvas (Foto: Jailson Soares / O Dia)

Ele comenta que o pré-candidato do União Brasil Sílvio Mendes, que será oficializado em convenção no próximo sábado (30/07), reúne sete partido na coligação e divide todos os municípios em que a base governista sempre obteve grande maioria de votos.

“Temos capilaridade de Cajueiro da Praia a Cristalândia. Não há um município do Piauí aonde você não tenha um lado apoiando a oposição. É um fato novo porque já alguns anos tinham a primeira, segunda e terceira força nos municípios apoiando um lado só. Se dividia para deputado, mas para o governo era um só campo”, analisa.

Marcos Elvas, por outro lado, revelou que apesar da força nos municípios, em grande parte capitaneada pelo Progressistas, a aposta é na mensagem de mudança que Sílvio Mendes e Joel Rodrigues irão apresentar durante a campanha.

