“A prioridade deste Governo é o social”, diz Rafael Fonteles em mensagem na Assembleia

O Governador Rafael Fonteles esteve presente hoje (02) na solenidade de abertura da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Durante o discurso, o governador enfatizou as metas do governo para os próximos quatro anos de mandato. Ele falou na geração de 80 mil novos empregos e na retomada de obras estruturantes que devem impulsionar a economia do Estado, como o Porto de Luís Correia.

“Nossa meta de criação de 80 mil novas oportunidades de trabalho ao longo desta Gestão requer equacionar os desafios sociais com o crescimento sustentável e a responsabilidade fiscal. É tarefa hercúlea que hemos de cumprir, principalmente com serviço público de qualidade, moderno e eficiente, sempre com total transparência e a atuação do Corpo Técnico competente e dedicado ao desenvolvimento do Estado”, disse o chefe do executivo.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

“Geração de emprego e renda significa não só desenvolvimento econômico, mas sim, redução da desigualdade social, com oportunidades para todos, visando ao bem-estar e à qualidade de vida da população mais carente e vulnerável, com respeito aos direitos humanos. Isso é Cidadania! ”, pontuou.

Porém, Rafael complementou afirmando que “a prioridade deste Governo é o social: justiça, qualidade dos serviços públicos e inclusão”. A parte de infraestrutura foi lembrada pelo Governador no discurso. Ele citou um Plano de Desenvolvimento Econômico, que necessita de investimentos em infraestrutura para que “facilite a logística, como rodovias e ferrovias para escoamento da produção: Rodovia Transcerrados, Rodovias Transversais, Ferrovia Transnordestina, Porto de Luís Correia, Ferrovia do Norte Piauiense. Fornecimento de Energia de qualidade e abastecimento de água são basilares”

Alinhamento de pautas

Ainda na Alepi, o Governador comentou a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para as presidências da Câmara e do Senado. “Animado, entusiasmado com a janela de oportunidades que temos, tanto no diálogo com a Assembleia Legislativa, como também com relação ao cenário nacional, com a eleição de Lira na Câmara e do presidente Pacheco no Senado, então há um certo alinhamento”.

“Portanto, as pautas do Governo Federal e as do Estadual terão ambiente propício para o debate republicano, democrático, para construir a melhor solução para a economia, para o social, para tudo o que interessa ao povo brasileiro e piauiense”, finalizou. Antes da abertura do Legislativo, na programação, houve ainda a Revista às Tropas na parte externa da Alepi e também a foto oficial dos 30 deputados da Assembleia Legislativa do Piauí.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no