“Cadê a picanha ?”, Ciro Nogueira critica início do Governo Lula

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) fez duras críticas ao início da gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva , durante evento do Progressistas. O parlamentar lembrou uma das promessas de Lula durante a corrida eleitoral de que iria combater a inflação, com o cidadão “podendo voltar a comer picanha” . O PP de Ciro Nogueira tem assumido, majoritariamente, um papel de oposição no Congresso, mesmo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, tendo sido eleito com o apoio de Lula.



O senador lamentou o início de gestão e avaliou negativamente os primeiros 79 dias de governo. “Frustração total, nada do que foi prometido foi entregue, cadê a picanha para o povo ? Cadê a volta do emprego ? A desesperança é total, coisas que eram apenas de palanque não estão se consolidando. Teve esse 8 de janeiro que tirou a atenção, agora o caso das joias, daqui a pouco as pessoas vão ver que quem está no comando é ele”, afirmou.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Nogueira ainda avaliou o assédio de outros partidos a prefeitos do PP e demonstrou otimismo com a possibilidade da sigla manter a supremacia em número de gestores. “Isso e natural, pessoas que entram e sai, se tem um partido que fortaleceu os municípios através de investimentos e verbas foi o progressistas. Nunca as cidades tiveram tantos recursos transferidos pelo Governo Federal como fizemos. Tenho certeza que o nosso partido continuará como o maio partido do Piauí”, finalizou.

