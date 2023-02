“Críticas a Dr. Pessoa são por causa da proximidade da eleição”, diz Antônio José Lira

As críticas de parlamentares e vereadores a gestão do prefeito Dr. Pessoa (Republicanos) são motivadas pela proximidade da eleição de 2024, afirmou o líder da bancada de situação na Câmara de Teresina, vereador Antônio José Lira, em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta quarta-feira (15).

O vereador fez referência a visita que um grupo de deputados estaduais fizeram recentemente na Câmara Municipal onde apontaram críticas ao sistema de transporte coletivo da capital. Antônio José Lira mencionou também os pronunciamentos de vereadores em plenário contra a gestão de Dr. Pessoa.

“Um mandato são quatro anos. Agora virou o relógio. Faltando dois anos tem uns partidos se organizando. Tinha uns vereadores que estavam calados. Tem que ter coerência. Você não pode criticar uma gestão e defender o quanto pior melhor. Tem um deputado federal aí que todo dia ‘esculhamba’ o transporte público, mas nunca deu um centavo de emenda parlamentar”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O líder governista, por outro lado, parabenizou as medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles (PT) que terão impacto de cerca de R$ 3 milhões no déficit calculado em R$ 5 milhões. Ele disse que o prefeito Dr. Pessoa trabalha com o prazo de 90 dias para solucionar os problemas do transporte coletivo.

“Nunca Teresina viu tantas obras como vai ver. Na zona Sul, a Via Sul será a maior obra de mobilidade urbana. É um sonho para aquela região. Vamos enfrentar o problema do Portal da Alegria e do Torquato Neto. Vamos trabalhar na galeria do São Pedro e numa ponte complementar de Santa Maria para o Poty Velho”, enumerou Antônio José Lira ao defender que esse será o ano da gestão Dr. Pessoa.

